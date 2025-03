Salzburger Garnelenfarm darf weitermachen

Denn: Am Montag fand am Salzburger Landesgericht die Abstimmungssatzung über den vom Unternehmen angebotenen Sanierungsplan statt. Im Verfahren wurden Forderungen in Höhe von 788.714,13 Euro angemeldet. 720.586,21 Euro wurden vom Gericht als zu Recht bestehend anerkannt.