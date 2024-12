Salzburger Garnelenzucht ist insolvent

“Minimaler CO²-Abdruck durch lokale Aufzucht – ohne weite Anreise – ohne Belastung von Natur und Mensch“, versprach das Garnelenzucht-Unternehmen aus Salzburg. Den Nerv der Kundschaft traf dieses Versprechen wohl nur bedingt: Das Unternehmen mit Firmensitz in Seekirchen schlitterte bereits nach dem ersten Geschäftsjahr in die Insolvenz, teilte der KSV1870 am Montag mit.