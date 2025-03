Trotz Weltrekord: 99ers jetzt im Tal der Tränen

Doch der Treffer sollte nicht das Tor zum Halbfinale öffnen. 3:22 Minuten vor Ende glich St-Amant mit seinem siebenten Treffer in ebenso vielen Spielen aus. Und die Partie, wie könnte es anders sein, ging ein sechstes Mal in Serie in die Verlängerung. Ein neuer Weltrekord im Eishockey! In der Extraschicht ging es hin und her, beide Teams hatten die Entscheidung öfters am Schläger. Jedoch auch Fortuna auf ihren Seiten. In Minute 77 traf Stuart nach Gestocher aber mitten ins Herz der 99ers. Punkt 20.22 Uhr brachen in Oberösterreich alle Dämme, war es amtlich: Die Hausherren schickten die 99ers mit einem 3:2 in der Verlängerung in den frühzeitigen Urlaub.