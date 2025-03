Randalierer zertrümmert Lokaltür und biss Polizist

Für gehörigen Wirbel sorgte ein Lokalgast in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck: Zuerst legte sich der 25-Jährige, dessen Nationalität noch unbekannt ist, mit dem Besitzer und Gästen an. Dann zertrümmerte er die Scheibe der Eingangstür. Und als die alarmierte Polizei eintraf, biss der Verdächtige einem Beamten auch noch in die Hand.