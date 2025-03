„Dope Thief“: Zwei Bad Boys ohne Maß und Ziel

Die beiden scheinbar unzertrennlich, aber ständig kabbelnden Drogendiebe spielen Wagner Moura, berühmt geworden durch seine Darstellung des Drogenbarons Pablo Escobar in „Narcos“, und der Oscarnominierte Brian Tyree Henry („Causeway“, „If Beale Street Could Talk“). „Orange is the new Black“-Fans werden sich außerdem über Kate Mulgrew als Raymonds Adoptivmutter Theresa freuen. Ein Serienjuwel, das entdeckt werden will!