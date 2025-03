Balkonbrand in Tirol forderte vier Verletzte

Kurz vor 13 Uhr heulten in Kössen die Sirenen. Ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses stand lichterloh in Flammen. „Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 57-Jähriger einen in der Wohnung befindlichen Gasofen in Betrieb genommen. Dabei kam es im Bereich des Ofens zu einer Verpuffung, wodurch der Gasofen zu brennen begann“, heißt es seitens der Polizei.