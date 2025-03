Mindestsicherung kürzen und in Polizei investieren

Polizeigewerkschaft mit Kritik am Innenministerium

Werner Herbert, Polizeigewerkschafter und FPÖ-Bereichssprecher für den öffentlichen Dienst im Nationalrat, nahm die jüngsten Entwicklungen auch zum Anlass für Kritik am Innenministerium. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den zuletzt weiterhin geringen Personalstand bei der Objektschutzpolizei zur Entlastung der Exekutive bei der Bewachung von Botschaften. Im Dezember waren 16 statt vorerst geplanten 60 Beamten als Objektschützer gestartet. Das Projekt sei „ein weiterer Rohrkrepierer“ von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), so Herbert. Entgegen der Darstellung des Ministeriums würden zudem ein Drittel aller Polizeischülerinnen und -schüler die Ausbildung noch vor Abschluss beenden, so Herbert.