Zwei unheilige Verwandte: Tantal und Niob

Derzeit herrscht ein gewaltiges „Griss“ um die Bodenschätze der Ukraine, die in Zukunft noch bedeutender sein werden als sie jetzt schon sind. Doch warum sind diese Schätze so begehrt? „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr wird sich in mehreren Teilen einem Thema annehmen, das jede Menge Sprengstoff in sich birgt.