Nur Antiasyl-Verbalerotik

Ab sofort werde man den Familiennachzug stoppen, lässt uns Innenminister Karner wissen. Österreich sei in einer Notstands-Situation, da das Schulsystem, speziell in der Bundeshauptstadt, überlastet sei. Einen Antrag zur Bewilligung dieses Notstands als Voraussetzung für die Einschränkung des Familiennachzugs hat er bereits an die EU-Kommission gerichtet.