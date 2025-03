USA wollen Palästinenser nach Ostafrika umsiedeln

Offenbar hält die US-Regierung weiterhin an den Plänen fest, die Palästinenser aus dem Gazastreifen dauerhaft in andere Länder umzusiedeln, obwohl es zunächst danach ausgesehen hat, dass Washington sich mit einem Wiederaufbauplan arabischer Länder anfreunden könnte. Die USA und Israel haben sich einem Medienbericht zufolge mit Vertretern dreier ostafrikanischer Länder in Verbindung gesetzt, um eine Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen dorthin zu erörtern.