Ägypten legte Wiederaufbauplan für Gaza vor

Ägyptens Vorhaben umfasst Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau, darunter einen Hafen, ein Technologiezentrum, einen Flughafen und Strandhotels. In einer ersten Phase sollen 200.000 von insgesamt 400.000 geplanten Wohneinheiten entstehen. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Bewohnerinnen und Bewohner in Übergangsunterkünften untergebracht und der Schutt geräumt werden.