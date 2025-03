Arabische Staaten legten den USA Gaza-Plan vor

Neue Gesprächsbereitschaft

Am Wochenende signalisierten Israels Regierung und die Hamas, Verhandlungen über die zweite Phase der Waffenruhe vorzubereiten. In dieser sollen alle verbliebenen Geiseln an Israel übergeben und ein endgültiges Ende des Gaza-Kriegs erreicht werden. In der ersten Phase kamen 18 Geiseln frei. Die Verhandlungen werden nicht direkt, sondern über die USA, Katar und Ägypten als Vermittlerinnen und Vermittler geführt.