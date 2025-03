Endlich Start für Sanierung in Goethesiedlung

Das ist höchste Zeit. Wie von der „Krone“ berichtet, bekam etwa das Haus der Heimat Österreich in der Siedlung, die von mehreren Gemeinnützigen Bauträgern errichtet wurde, seit der Errichtung 1973 noch keine größere Sanierung. Viele Beschwerden der Mieter verliefen im Sand. Jetzt soll aber bald etwas geschehen. „Wir wollen noch in diesem Jahr mit der Großsanierung starten“, kündigt Heimat-Österreich-Direktor Michael Schober an. Der Bauträger wird die Pläne mit der Stadt abstimmen. Bis die Politik ihre Neubau-Planungen beendet hat, will das Unternehmen aber nicht warten. „Wir haben da auch Druck von den Mietern“, sagt Schober.