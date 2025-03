Wer spielt künftig die erste Geige in Lustenau?

Als Bürgermeister will ich gemeinsam mit den anderen Fraktionen und Bürgern unsere Gemeinde wieder zum Aufblühen bringen. Es soll wieder ein Ort werden, an dem man gerne lebt, mit einem Zentrum, das Lustenau auch verdient.

Die Lustenauer Gemeindevertretung soll künftig stärker zusammenarbeiten und gute Ideen, egal von wem sie auch kommen, unvoreingenommen prüfen und gegebenenfalls rasch umsetzen. Es zählt nur das Ergebnis für unsere Gemeinde, egal wer die Idee hatte. Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Die Hoffnung, egal auf was, habe ich bisher noch nie aufgegeben. Am Ende wird immer alles gut – ist es noch nicht gut, so ist es nicht das Ende.

Worüber haben Sie das letzte Mal gelacht? Über mich selbst. Über sich selbst zu lachen ist besser, als sich über sich zu ärgern.

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch? Derzeit erfreue ich mich erneut an „Der Name der Rose“ von Umberto Eco.