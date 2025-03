Salzburgs Betriebe wählen in der Flaute

Bürokratieabbau ist für die Wahllisten großes Thema

Die ÖVP-nahe Gruppierung Buchmüllers ist mit Abstand die größte Fraktion in der Wirtschaftskammer. Vertreter des Wirtschaftsbundes haben auch am Regierungsprogramm in Wien mitgeschrieben. Die Liste möchte sich für einen Bürokratieabbau und eine Senkung der Steuerquote einsetzen, sowie die Finanzierung für Unternehmen mit alternativen Modellen abseits klassischer Kredite erleichtern.