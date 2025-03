Impulso Tenors: Große Stimmen und Gänsehaut pur!

Mit einer einzigartigen Mischung aus klassischem Gesang und modernen Popnummern begeistern die Impulso Tenors ihr Publikum. Die drei Ausnahmetalente Laszlo Malecky, German Gholami und Val Mihelčič wurden durch ihre Teilnahme an The Voice of Germany bekannt und haben sich seither einen Namen in der Musikwelt gemacht.