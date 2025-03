Cousin wirft Vance „bösartigen Hinterhalt“ vor

Der 47-jährige Nate Vance kämpfte drei Jahre lang als Freiwilliger an der Front in der Ukraine gegen russische Truppen. Er schloss sich im Jahr 2022 in Lwiw anderen Freiwilligen an und wurde Mitglied der ukrainischen Eliteeinheit „Da Vinci Wolves“. In den darauffolgenden Jahren war er an schweren Gefechten in Kupjansk, Bachmut, Pokrowsk und Awdijiwka beteiligt.