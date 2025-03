Vance wollte Situation mit Selenskyj „entschärfen“

Kritik an Selenskyj bleibt

Er wollte die Situation am Freitag im Oval Office nur „entschärfen“, sagt jetzt JD Vance im Interview mit dem Fernsehender Fox News. Aber bei seiner Kritik an Selenskyj bleibt er. Vance sagt, der ukrainische Präsident wolle keine Friedensverhandlungen mit Russland führen. „Man kann nicht ins Oval Office oder sonst wohin kommen und sich weigern, auch nur die Details eines Friedensabkommens zu besprechen“, erklärt der Vize-Präsident.