Das Land, in dem AVL List zur Familie gezählt wird

Ein steirischer Player hat diese spannende Dynamik von Anfang an miterlebt: Schon vor über 40 Jahren baute Helmut List ein Netzwerk in Indien auf, heute ist der Name AVL hier in aller Munde. An sieben Standorten arbeiten über 1000 Mitarbeiter – kaum ein Motor wird hier ohne steirisches Know-how produziert, auch in Sachen E-Mobilität sind wir Wegbereiter. Einer der größten Kunden ist der Automobilkonzern Mahindra.