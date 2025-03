Warum Autobauer immer stärker auf Indien setzen

Schon in den 1980er-Jahren begann Helmut List, in Indien ein Netzwerk aufzubauen. Heute hat der Grazer Automobilkonzern AVL sieben Zentren, verteilt über die Landkarte der aufstrebenden Wirtschaftsmacht. „Von weltweit 12.000 Mitarbeitern arbeiten 1000 in Indien – das sind jeweils mehr als in China oder Amerika“, rechnet Maria Kollmann vor. Als Vertreterin der AVL will sie diesen zukunftsträchtigen Markt noch weiter ausbauen.