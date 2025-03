So wollen die Steirer den Subkontinent erobern

Auch Dewetron aus Grambach ist schon am Subkontinent verankert. „Seit Herbst 2024 haben wir einen Standort in Chennai. Der Großteil der Firmen, die wir auf der Reise besuchen, hat bereits Produkte von uns im Einsatz“, sagt Marketing-Leiterin Julia Buchta. Darunter ist etwa auch Hyundai im Bereich der Testsysteme für Bremsen. Die steirische Delegation besuchte ein Werk des südkoreanischen Autoriesen in Chennai, wo alle 31 Sekunden ein Auto fertiggestellt wird. „Auch das Weltall-Programm ist in Indien besonders spannend. Wir sehen hier einen Markt mit ganz viel Potenzial“, erklärt Buchta.