Für die 99ers gibt‘s in verrückter Serie kalt-warm

Die Grazer Eishockey-Cracks führen in der Viertelfinal-Serie gegen Linz 3:1 und könnten Dienstag ins Halbfinale einziehen. Vier Spiele in acht Tagen waren kräftezehrend – rechnet man die Minuten zusammen, waren es gar fünf Partien. Für eine gute Regeneration kennen Athletiktrainer Martin Appel und Co. aber die richtigen Tipps und Tricks.