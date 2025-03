Fassungslos

De facto belastet uns dieser EU-Rüstungsfonds nicht nur auf Generationen – er ist auch schwerlich mit unserer Neutralität vereinbar. Da sei dann nur mehr am Rande erwähnt, dass sich Polens Regierungschef ereifert, Europa müsse das Wettrüsten gewinnen. Während Frankreichs Präsident seine Atomraketen am liebsten in ganz Europa stationieren will.