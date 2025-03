Warum der „Playoff-Michl“ nur noch Gegner rasiert

“Ich fühle mich in den Play-offs so richtig wohl, jetzt ist die lustige Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt“, weiß der Center, der selbst zum Weizen zählt. In den vier Spielen gegen Linz holte Schiechl fünf Scorerpunkte, ist die Nummer zwei hinter Kevin Roy – obwohl er aktuell nur in der vierten Linie zum Einsatz kommt.