Feuer frei! 99ers erobern im Bunker den Matchpuck

Starker Beginn

Trevor Gooch und Stephen Harper hätten die Hausherren schon in den Anfangsminuten in Führung bringen können. Doch es dauerte 18:32 Minuten, bis Lukas Haudum den Puck vor dem Linzer Tor erkämpfte, für Rok Ticar ablegte und es der Slowene den Puck per One-Timer zum ersten Mal an diesem Abend einschlagen ließ. Nur 77 Sekunden später schepperte es erneut, fälschte Casey Bailey einen Hora-Schuss unhaltbar zum 2:0 ab. „Wir haben das Spiel gut gestaltet, müssen jetzt aber aufpassen und so weitermachen“, sagte Ticar nach dem ersten Drittel.