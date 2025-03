Kampf um die rote Laterne statt roter Märchenabend

Lange, eben bis zur 86. Minute, wähnte man sich als Derbysieger. Von den Anhängern lautstark gefeiert. Ein traumhafter Moment in Rot! Angeführt wurde die Jubeltraube von Kapitän Marco Perchtold, der mit seinem Treffer zum 1:0 in Minute 78 das rote Märchen gefühlt zu schreiben begann. Ehe Perchtold mit seiner Gelb-Roten (beim Tor hatte er sein Leiberl ausgezogen, danach Kiteishvili am Bein getroffen) gefühlt das Derby zum Kippen brachte.