LIVE ab 17 Uhr: Das 201. Grazer Derby GAK – Sturm

Beide Teams nicht in Topform

Beide Teams kommen nicht mit grenzenlosem Selbstvertrauen. Sturm konnte von vier Liga-Spielen in diesem Kalenderjahr nur eines gewinnen – und zwei der jüngsten drei Partien gingen sogar verloren. Der GAK ist drei Spiele sieglos, kassierte zuletzt zwei Niederlagen und holte 2025 bisher ebenfalls vier Punkte. „Natürlich brauchst du in so einem Spiel die gewissen Momente. Die haben wir in den letzten Spielen nicht unbedingt gehabt“, erklärte Poms. „Aber da bleiben wir drauf, da bleiben wir positiv, das wollen wir auch erzwingen.“