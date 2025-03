Auspendler atmen jetzt auch im Lungau auf

Startschuss war erst Anfang Februar. „Die Hälfte der Plätze sind schon gebucht“, informiert Hausherr Josef Lüftenegger. Sechs Schreibtische sind auf fünf Jahre an den Kranhersteller Palfinger vergeben. Man will Lungauer Mitarbeitern so die Chance geben, nicht dauernd auspendeln zu müssen. „Für mich hat es einen unschätzbaren Wert“, freut sich Josef Kremser aus St. Margarethen, Mitarbeiter im Global Service beim Kranriesen. „Man kommt aus den eigenen Wänden raus und kann hier mit Kollegen zusammenarbeiten.“