Lungauerin Christina Bauer bäckt sich zu Platin

Eine der bestverkauften Autorinnen

Dafür kommt der Präsident des österreichischen Buchhandels nach Tamsweg in Bauers große Backwelt. Gemeinsam mit dem Löwenzahn Verlag verleiht er der Lungauerin ein „Goldbuch“ und fünf „Platinbücher“. Die erhält Bauer für jene ihrer Werke, die mehr als 15.000 beziehungsweise mehr als 25.000 Mal verkauft wurden. „Die Auszeichnung freut mich sehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viele Bücher verkaufe“, sagt die Autorin und Bloggerin. Die Bäuerin zählt zu Österreichs bestverkauften Autoren und Autorinnen und beschäftigt außerdem in ihrer Backwelt in Tamsweg 20 Angestellte.