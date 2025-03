Lungauer (24) saß unschuldig im Gefängnis

Danach blieben beide in Kontakt, die Kärntnerin verliebte sich in Thomas. „Ich wollte keine fixe Beziehung. Sie ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen“, sagt er. Er brach den Kontakt ab, blockierte die Jugendliche in den Sozialen Medien. Ein fataler Entschluss – wie sich bald herausstellen sollte.