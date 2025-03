Prima la musica: „I feel good“ im Stift Ossiach!

„Ohne Musik wäre die Welt leer“, bringt es Klara von den FSG’s – was so viel heißt wie „Fantastische Super Girls“, den Namen erfand die Oma – auf den Punkt. Die Mädchen haben schon Bundeswettbewerb-Erfahrung: „Das ist ein unglaubliches Gefühl, so etwas zu erleben. Daher gibt’s bei uns nur noch Vollgas.“