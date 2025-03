Mit Gitarre namens „Wilde Hilde“ am Stockerl

„Ich bin fast sprachlos, wie hoch das Niveau der Musiker hier ist“, sagt Jurymitglied Harald Sowa vom Mozarteum Salzburg. Im Gang treffen wir Johannes Hanser (17). Nach seinem grandiosen Auftritt mit Trompete und Flügelhorn (das klingt weicher) fällt der Stress ab: „Jetzt ist mir ein dicker Steinbrocken vom Herzen gefallen.“ Der Preis für die Mühen der vergangenen Monate, in denen ein 20-minütiges Programm einstudiert worden ist, ist heiß: Gold in der Plus Gruppe!