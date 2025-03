Frauentag: Der lange Kampf um Gleichberechtigung

„Kämpfen für eine Welt ohne patriarchale Gewalt“

Das Bündnis „take back the streets“, der Organisator der am Samstag stattfindenden Demo, ruft wie viele andere zum internationalen feministischen Kampftag auf. Ein breites Netzwerk verschiedenster Organisationen versammelt sich an diesem Samstag auf der Straße. „Wir kämpfen für eine Welt, die frei von patriarchaler Gewalt ist, in der alle Menschen selbstbestimmt und frei leben können“, erklären die Veranstalter von „take back the streets“.