Diskriminierung von Frauen ist weiterhin Realität

Viel zu tun gibt es gerade auch in Vorarlberg, wenn eine geschlechtergerechte Welt Wirklichkeit werden soll. „Aktuell sehen wir in vielen Bereichen eine Einschränkung von Frauen- und Mädchenrechten und Kürzungen von Mitteln für frauen- und mädchenspezifischen Anliegen“, klagen die Verantwortlichen des Vereins „Amazone“. In Zeiten wirtschaftlicher Krisen und politischer Polarisierung sei es leider Usus, dass Minderheitenanliegen gegeneinander ausgespielt und bereits erkämpfte Rechte erneut diskutiert, beschnitten oder gänzlich zurückgenommen werden. Gleichzeitig würden seit Jahrzehnten bestehende Forderungen auf der langen Bank liegen gelassen – nicht selten mit Verweis auf notwendige Sparmaßnahmen. Dabei wäre in Sachen Gleichstellung der Handlungsbedarf groß, denn Österreich liegt in vielen Bereichen hinter dem EU-Schnitt. Und durch die „Istanbul-Konvention“ besteht sogar eine gesetzliche Verpflichtung, Geschlechtergerechtigkeit aktiv umzusetzen.