Frauen verdienen immer noch 14 Prozent weniger

Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen

Grund dafür sei, dass Frauen häufig in schlechter bezahlte Berufe wie Einzelhandels- bzw. Bürokauffrau oder Friseurin arbeiten. Männer bevorzugen hingegen besser bezahlte Technikbranchen. In Branchen, in denen weniger Männer arbeiten, seien Löhne tendenziell geringer, analysieren die Expertinnen und Experten des Wifo.