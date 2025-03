Vereint in der Liebe zu Italien und dem Ländle

Als Bürgermeister ... bin ich mit vollem Herzblut für alle Bludenzerinnen und Bludenzer da – voller Leidenschaft und einer ordentlichen Portion Hausverstand.

Die Bludenzer Stadtvertretung ... sollte keine Bühne für Streitereien sein, sondern ein Ort, an dem Lösungen entstehen. Politik ist für die Menschen da und wir ziehen „zemma an einem Strang“ – weil es um „üserBludaz“ geht, nicht um Parteiprogramme.

Schauen Sie politische TV-Duelle? Logisch, aber oft denke ich mir: Weniger Schlagabtausch, mehr Klartext wäre besser. Am Ende geht es darum, wer wirklich was für die Leute tut – und nicht, wer am besten reden kann.

Wofür braucht Ihr Smartphone am meisten Akku? Für WhatsApp, Anrufe und social Media – ganz einfach deshalb, weil mir der direkte Draht zu den Menschen wichtig ist. Ich will wissen, was die Leute bewegt und was los ist in unserer Stadt.

Haben Sie schon mal Gras geraucht? Als junger Bub habe ich Lianen geraucht – das hat fürchterliches Kopfweh gebracht.

Welche Länder haben Sie bereits, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben – und warum? Beruflich hat mir Dänemark in Sachen Infrastruktur und Bildung imponiert, die Niederlande in Sachen Radverkehr. Privat waren es die Steiermark, das Weinviertel und natürlich Italien und Frankreich – gerade in Sachen Weinbau. Und hier habe ich übrigens gelernt: Ein guter Wein braucht Zeit – genau wie gute Entscheidungen.