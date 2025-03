Das Ende der „bösen“ Waffen

Die Zeitenwende bemerkst du, wenn sie im Finanzministerium ankommt. Europa hat also spät angekündigt, die Rüstungsausgaben massiv zu erhöhen. Das „Whatever it takes“ kennen wir aus der Coronakrise als „Koste es, was es wolle“ und plagt uns mit dem jüngst beschlossenen Sparpaket. Die neue Rüstungsansage aus Brüssel ist dennoch alternativlos. Europa kann sich nicht als schutzlose Kolonie der USA unter ständiger Bedrohung Wladimir Putins sehen, dessen Kriegslüsternheit sein Land und seine Leute erfolgreich in Geiselhaft nimmt. Wer sich nicht selbst schützen kann, wird in der neuen archaischen Welt zum logischen nächsten Opfer.