Bürgermeisterinnen österreichweit am Vormarsch

Das Burgenland stellt 17 Ortschefinnen in 171 Gemeinden (10 Prozent). In Salzburg liegt der Anteil der Bürgermeisterinnen mit 14 von 119 Gemeinden eben bei zwölf Prozent und in Kärnten mit zehn Bürgermeisterinnen in 132 Gemeinden bei sieben Prozent. In Vorarlberg steht in acht von 96 Gemeinden eine Frau an der Spitze – ein Anteil von acht Prozent.