Zum Weltfrauentag: Drei Damen, drei Karrieren

Eine Kämpferin ist Christine Haslauer vom Lehrerinnen- und Lehrerverein Salve in Salzburg. Sie erhebt die Stimme für Pädagogen und legte schon oft den Finger in Wunden des Schulalltags. Ob es Frauen in Bildungsjobs schwerer haben als ihre männlichen Kollegen? „Was ich schon sehr oft wahrnehme, sind Ungerechtigkeiten, wenn Frauen bei ihren Kindern länger zu Hause bleiben. Dadurch ergibt sich ein späterer Pensionsantritt und auch die Höhe der Pension ist niedriger, wenn mit weniger Stunden gearbeitet wird, um die eigenen Kinder betreuen zu können“, so Haslauer. Im Lehrberuf seien Mamas genauso oft sehr unter Druck. Ein toller Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung, wäre ein verpflichtendes Pensionssplitting, meint sie.