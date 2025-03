Mehr Obuslenkerinnen: „Frauen fahren gefühlvoller“

Nur acht Prozent der Belegschaft beim Salzburger Obus sind weiblich. Das soll sich ändern. Zum Weltfrauentag findet am 7. März in der Remise in der Alpenstraße zum zweiten Mal der Ladies Day statt, um Frauen den Job als Obuslenkerinnen schmackhaft zu machen. Die „Krone“ traf zwei Chauffeurinnen zum Gespräch. Dabei wurde schnell klar: Sowohl Fehria Soylu als auch Rojin Amin sind mehr als zufrieden. „Es ist ein wirklich gut bezahlter Job“, sagt Soylu, die dabei auf ein Problem von vielen Frauen aufmerksam macht. „Viele Frauenjobs sind sehr schlecht bezahlt.“ Sie selbst ist aus dem Einzelhandel gekommen und fährt seit Mai 2024 Obus.