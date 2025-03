Blutiger Biss am Ball und in der Zelle aufgewacht

Es sind zwei lehrreiche Stunden am Landesgericht Eisenstadt für den jungen Burgenländer: Er erfährt nämlich, wie sehr er aus der Rolle gefallen war auf dem Maturaball am 19. Oktober 2024 in Oberwart. „Ich kann mich an nichts erinnern“, sagt der 24-Jährige. „Nur, dass ich schon betrunken hingekommen und in der Zelle aufgewacht bin.“ – Mit 2,7 Promille.