OÖ: Prügel für „Schleicher“ am Zebrastreifen

In Haft, ins Spital

Nach polizeilichen Ermittlungen konnte der Täter ausgeforscht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr festgenommen werden. Es folgt eine Anzeige wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und eine Überstellung in die Justizanstalt Garsten. Der 67-Jährige wurde ambulant im Spital in Steyr behandelt.