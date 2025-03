Blutige Attacke vor Wiener Schule: Teenie verletzt

Schockierende Szenen vor einer Mittelschule in Favoriten! Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen eskalierte am Mittwochmittag derart, dass ein 15-Jähriger mit einem Messer am Oberschenkel verletzt wurde. Während das Opfer blutend in das Schulgebäude gebracht wurde, um Hilfe zu erhalten, ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht.