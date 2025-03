Der Kampf um das Final-Four spitzt sich zu

Die Tage der Wahrheit stehen für die Tischtennis-Herren vom UTTC Salzburg an. Heute (18.30) und Sonntag bestreitet man im oberen Play-off der Bundesliga in der heimischen Halle die letzten zwei Spiele im Grunddurchgang, der Kampf um einen Platz im Final-Four spitzt sich zu. Nur mit zwei Siegen sind Abdel Salifou und Co., die aktuell auf dem vierten Platz liegen, dort fix dabei.