In Thailand betritt Stella die Profi-Bühne

Im Kickboxen hat sie auf Amateur-Ebene fast alles erreicht, was es zu holen gibt. Jetzt nimmt Stella Hemetsberger vom Siezenheimer RS Gym auch das Thaiboxen in Angriff. Vor dem Saisonhighlight im Sommer bestreitet sie am Freitag aber bei Branchenführer One Championship noch ihren zweiten Profi-Kampf in Thailand.