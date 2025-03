Der große Coup rückt für Salzburg immer näher

Das Final Four in Nyon (Sz) zu erreichen, war vor Beginn der Youth-League-Saison das erklärte Ziel der Salzburger. Als letzte Hürde auf dem Weg dorthin wartet der amtierende Champion Olympiakos Piräus, der am Mittwoch Sturm Graz 1:0 besiegte. Der Vorteil: Die Jungbullen haben am 1. oder 2. April ein Heimspiel. „Wir fühlen uns super wohl in der Akademie. Wir haben da bisher jedes Spiel gewonnen (Anm. gegen Celtic im Sechzehntelfinale nach Elfmeterschießen). Das gibt den Jungs ein gutes Gefühl“, sieht es Salzburg-Coach Daniel Beichler als großen Vorteil, jedoch nicht als entscheidenden Faktor.