Wenn Kinder im Ramadan Bauchkrämpfe bekommen

„Und wenn Christen trotzdem Fleisch essen?“ Mit den Zweitklässlern habe ich über die Fastenzeiten in Religionen gesprochen. Stand zwar nicht auf meiner Vorbereitung, doch am vergangenen Wochenende hat der Ramadan begonnen. Dies ist eine sehr wichtige Zeit für viele unserer Kinder und Jugendlichen. In einer Klasse mit hundert Prozent muslimischen Schülern muss das Thema demnach unbedingt behandelt werden.