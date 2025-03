Europa will aufrüsten

Für die ungeheure Summe von 800 Milliarden Euro will die Europäische Union in den nächsten Jahren aufrüsten. Man müsse sich auf den Krieg mit Russland vorbereiten, hört man da. Ganz so als würde die Rote Armee wieder vor Berlin stehen. Und der wegen der Politik Donald Trumps drohende Wegfall des amerikanischen Schutzschilds lasse keine andere Wahl.