Tierhasser verstreut vergiftete Wurst auf Wegen

Mittwochabend ging eine Anzeige bei der Polizei in Kramsach ein. In Radfeld seien an verschiedenen Orten gezielt kleine Stücke von Frankfurterwürsteln ausgelegt worden. Konkret auf den Spazierwegen im Ortsteil Maukenbach südlich der Bundesstraße sowie auf einem Wirtschaftsweg entlang des Entwässerungsgrabens zwischen Radfeld und Kundl.