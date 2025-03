Männer vergewaltigten zwei 15-Jährige mehrmals

Das Ganze ging ein Jahr lang. Die Taten spielten sich bereits in den Jahren 2011 und 2012 in Rotherham ab. Am Montag wurden die 37 und 42 Jahre alten Täter zu 20 beziehungsweise 18,5 Jahren Haft verurteilt, wie die Ermittlungsbehörde National Crime Agency mitteilte. Ein weiterer Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft, der die beiden Mädchen ebenfalls sexuell missbraucht haben soll, bekommt sein Strafmaß kommende Woche.